Miniput slår coronaramte Rooneys Derby ud af FA Cuppen

Med til historien hører dog også, at Chorley faktisk var bookmakernes favorit i kampen mod klubben fra Englands næstbedste række.

Derby er nemlig hårdt ramt af coronasmitte, og derfor havde klubben sendt et hold af lutter ungdomsspillere afsted til pokalkampen. Manager Wayne Rooney og hans trænerstab var heller ikke rejst med.

Chorley åbnede målscoringen i det tiende minut, og med seks minutter tilbage af opgøret blev det 2-0.

Økonomisk er det en god forretning for en mindre klub som Chorley at vinde i tredje runde af verdens ældste fodboldturnering. Sejren belønnes nemlig med et beløb, der svarer til lidt mere end 450.000 kroner i præmiepenge.

I hovedturneringens første to runder sendte klubben Peterborough og Wigan fra den tredjebedste række ud af FA Cuppen. Chorley vandt også to kvalifikationskampe for overhovedet at komme i hovedturneringen.

Der var også lidt dansk succes foran målet lørdag eftermiddag.

Kenneth Zohore scorede nemlig, da Millwall vandt 2-0 ude over Boreham Wood. Den danske angriber blev noteret for 1-0-målet efter en halv times spil.

Den tidligere Esbjerg-spiller Jacob Lungi Sørensen fik de første 88 minutter for Norwich, som vandt 2-0 hjemme over Coventry.