Her ses fans under EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København. Danmark vandt opgøret 4-1.

Mindst 1400 danskere kan være på plads til EM-kamp

Det danske fodboldlandshold har ikke længere hjemmebane ved EM efter de tre gruppekampe i Parken.

Men til lørdagens ottendedelsfinale mod Wales i Amsterdam forventes det alligevel, at der vil være adskillige danskere til stede.

I et opslag på Facebook skriver Dansk Boldspil-Unions (DBU) fanservice, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) tirsdag har åbnet for salget af billetter.

- Vi har været i dialog med dem hele dagen. Men nu har de valgt at trykke på knappen - uden at vi vidste det. Vi håber, at alle, der vil afsted til Amsterdam, får mulighed for at købe billetter, skriver Fanservice for Danmark.

Uefa sælger billetter til 1400 danskere, der er tilknyttet "Follow my Team"-ordningen, og har fået annulleret deres billetter. Ordningen gør det muligt at se holdet i en knockoutkamp, uafhængigt af hvor kampen spilles.

Fansene i den kategori fik annulleret deres billetter, da Uefa i april valgte at refundere dem alle på grund af rejsebegrænsninger under coronapandemien, og fordi man ikke kendte kombattanterne i de forskellige kampe.

Fanservicen skriver også, at der tirsdag er åbnet der for køb af billetter til neutrale pladser.

De danske fans må gerne rejse til Holland for at overvære kampen. Men de må maksimalt opholde sig i landet i 12 timer, hvis de skal undgå karantæne.

Det fortalte Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, på et pressemøde tirsdag.

- Man kan godt komme til fodbold, men man skal planlægge ret omhyggeligt, hvis man ikke skal risikere at sidde i karantæne på et hotelværelse.

- Vi opfordrer til at se kampen hjemme, sagde han.

Wales har ifølge sundhedsminister Eluned Morgan fået besked om, at landets fans ikke må rejse til landet under de nuværende coronarestriktioner.

- Vi har fået retningslinjerne at vide fra politiet i Amsterdam, der har oplyst, at walisiske fans ikke må komme ind i landet, sagde hun ifølge BBC.

En tredjedel af kapaciteten på Johan Cruijff Arena må benyttes under EM. Det svarer til 16.000 tilskuere.