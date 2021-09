Mindeløb skaber samhørighed i Chris Ankers barndomsby

Efter at Chris Anker Sørensen lørdag i sidste uge omkom på tragisk vis i en trafikulykke i Belgien, igangsatte hans barndomsklub planerne om et motionsløb.

Det blev kørt lørdag fra klokken 10. Forinden havde folk lagt blomster, lys og trøjer til mindet om den tidligere toprytter med de stærke lokale rødder.

Interessen var allerede inden løbet overvældende, og det samme var lørdagens oplevelse, fortæller Lars Toft Pedersen, der er formand for Hammel Cykle Klub.

- Det har været en meget bevægende dag. Det startede med, at vi ville køre en mindetur i klubben for 15-20 mand. Det udviklede sig til en begivenhed, hvor 500-600 ryttere var med ude for at ære og minde Chris.

- Det siger, at Chris har betydet meget. Ikke bare for lokalmiljøet, men for hele Danmark, siger han.

Før den cirka 65 kilometer lange tur på "Chris Anker-ruten" blev der holdt en kort tale, og der var også et minuts stilhed for den folkekære mand.

For de ryttere, der ville væk fra landevejen, var der mulighed for at køre en mountainbike-tur. Fælles for alle var dog, at de blev mødt af kaffe og kage, når de kom i mål.

- Der har været en stærk stemning af samhørighed og forbundethed, beretter Lars Toft Pedersen.

- Jeg talte med nogle af de ryttere, der kørte med Chris, da han var ung. De fortæller, at de i dag har mødt mange, som siger, at de har mødt Chris eller kender nogen, der kendte Chris. Han betyder noget for dem hver især på en fin måde.

Også søndag bliver der afviklet et motionsløb til minde om afdøde Chris Anker Sørensen. Det køres på Sjælland, hvor Davinci Cykler - en cykelbutik i Holte - har ladet sig inspirere og arrangeret en lignende begivenhed.

Chris Anker Sørensen blev 37 år.