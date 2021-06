Milwaukee stryger i NBA's semifinaler efter stort drama

Giannis Antetokounmpo strålede med 40 point og 13 rebounds for Milwaukee, men han blev pointmæssigt overgået af Brooklyns Kevin Durant, der lavede hele 48 point og derudover ni rebounds og seks assists.

- Jeg ville være fantastisk. Vi var nødt til at give alt, for vi vidste, at vi ville blive trætte til sidst, siger Antetokounmpo ifølge AFP.

I den ordinære spilletid sendte Kevin Durant med et sekund tilbage på uret bolden i nettet til 109-109 og dermed også kampen i overtid.

Men samme Durant missede også et par chancer for at udligne for Brooklyn i sidste del af overtiden, og det blev i sidste ende afgørende.

- Vi så godt ud, men vi gjorde det bare ikke færdigt, siger Durant og anerkender Milwaukee:

- De fortjener ros. Det er et glimrende hold, der har en rigtig god chance for at vinde mesterskabet.

En anden Brooklyn-stjerne, James Harden, spillede trods en skade det meste af opgøret og lavede 22 point, men missede også 12 af sine 17 scoringsforsøg i åbent spil.

Milwaukee møder i NBA's semifinaler enten Atlanta Hawks eller Philadelphia 76ers, der natten til mandag dansk tid mødes i deres kamp syv.

Los Angeles Clippers og Phoenix Suns tager søndag aften hul på deres duel om den anden finaleplads.