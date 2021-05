Millionregn over Brøndby: Vi skal styrke os på alle fronter

Det medfører et hav af millioner til klubben fra Vestegnen, der forventes at indkassere mindst 100 millioner kroner for at spille europæisk i næste sæson.

Som dansk mesterhold er Brøndby til næste sæson garanteret minimum et gruppespil i Europa League med mulighed for det ultimative i form af Champions League.

Det giver Brøndby mulighed for at tage nogle planlagte skridt hurtigere, men klubben har bestemt ikke tænkt sig at satse alt og bruge alle pengene.

- Vi skal ikke begynde at tage en drejning, hvor vi sætter alt på ét bræt. Vi skal leve op til vores ansvar som klub. Det skal være et langtidsholdbart Brøndby IF. Det er sat i søen, og det bliver vi ved med.

- Vi skal styrke os på alle fronter, men det handler ikke om, at vi skal bryde lønrammer, lave store transfers og så videre.

- Det er ikke Brøndby, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen, efter mesterskabet mandag kom i hus med en 2-0-sejr over FC Nordsjælland.

Brøndby har blandt andet tænkt sig at investere i klubbens ungdomsafdeling, faciliteter og stab, mens spillerbudgettet også kan få et lille løft.

- Der bliver måske også mulighed for, at vi kan flytte os lidt på vores lønramme, og hvad vi har til rådighed til transfers, men når man laver en kontrakt, rækker den flere år ud i tiden, så det er ikke noget med, at vi bare går ud og brænder pengene af sådan her, siger Carsten V. Jensen.

Spillere som Anthony Jung, Lasse Vigen, Marvin Schwäbe og Hjörtur Hermannsson har kontraktudløb efter denne sæson, og det kan stadig ende med en forlængelse med en eller flere af disse.

- Der er selvfølgelig nogle vigtige spillere imellem, og så må vi se, hvordan det spænder af. Frem til nu er der ikke meldt noget ud overhovedet, og der kan sagtens være et par spillere eller to eller tre, som vi ønsker at arbejde videre med.

- Det arbejde starter nu. Før i dag vidste vi ikke ret meget om fremtiden, og der var en fandens til forskel på at være nummer ét og to i forhold til at kunne planlægge den, pointerer Carsten V. Jensen.

Fodbolddirektøren fortæller, at Anthony Jung er én, som Brøndby gerne vil beholde, men understreger igen, at klubben ikke vil overskride sine økonomiske rammer.