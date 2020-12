Milan-træner roser sit hold - vandt uden Zlatan og Kjær

Men nu er der efterhånden lagt i ovnen til, at det kan blive i denne sæson, at Milan igen sætter sig på tronen.

AC Milan er noteret for 18 italienske mesterskaber, men man skal ti sæsoner tilbage for at finde det seneste af slagsen.

Sent søndag sejrede Serie A's førerhold med 2-1 ude over Sampdoria og fastholdt dermed forspringet på fem point ned til nummer to, lokalrivalen Inter.

Sejren kom i hus trods savnet af de skandinaviske stjerner Zlatan Ibrahimovic og Simon Kjær, der begge var skadede. Det samme var midtbanespilleren Ismael Bennacer.

Men det forhindrede altså ikke Milan i at snuppe den tredje ligasejr på stribe, og efter ti runder er det blevet til otte sejre og to uafgjorte.

- Vi manglede tre vigtige spillere, men holdet benyttede lejligheden til at vise, at det er en stærk, sammenhængende gruppe.

- Dette hold er i stand til at få det maksimale ud af enhver situation, selv de mest negative. Jeg bliver til stadighed overrasket over, hvor modent holdet er, siger Milan-træner Stefano Pioli til Sky Sport Italia.

Franck Kessie bragte Milan foran på et straffespark i første halvlegs sidste minut, og Samuel Castillejo øgede i det 77. minut efter et gennemspillet angreb.

Svenskeren Albin Ekdal reducerede for Sampdoria på oplæg fra den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mikkel Damsgaard, der blev skiftet ind fra anden halvlegs start.

Napoli spillede sig på tredjepladsen seks point efter Milan med en udesejr på 4-0 over Crotone. Juventus er på samme pointtal.