Milan-træner nedtoner guldsnak: Målet er Champions League

Det vigtigste er nemlig, at storklubben slutter blandt rækkens fire bedste hold, så AC Milan indløser den lukrative billet til Champions League for første gang siden 2013/14-sæsonen.

AC Milan ser ud til at blive Inters hårdeste konkurrent i kampen om det italienske fodboldmesterskab, men mindre end et mesterskab kan sagtens stille Milan-cheftræner Stefano Pioli tilfreds.

Det siger Stefano Pioli efter søndagens imponerende udesejr på 2-1 over AS Roma, så Milan er fire point efter Inter.

- Hvis man havde sagt for et par måneder siden, at vi ville ligge nummer to i tabellen, så ville ingen have troet på det.

- Hvis vi havde haft omkring 40 point nu (Milan har 52, red.), så ville alle have sagt, at vi havde gang i en fin sæson, fordi vi ville være i stand til at kæmpe om en Champions League-plads efter alle disse år.

- Der er syv meget stærke hold i Serie A, men kun fire af dem vil være meget glade efter sæsonen, og vores mål er at være et af dem, siger Pioli.

Hans mandskab, der inkluderer landsholdsanfører Simon Kjær, mangler at spille 14 ligakampe i sæsonen. Holdet har otte point ned til Roma, der ligger uden for top-4.

Hos toprivalen Inter er man næppe genereret af byrivalens mere beskedne målsætning.

Uden direkte at nævne ord som guld eller mesterskab påpeger Inter-træner Antonio Conte, at hans hold har gang i noget "spændende".

- Vi er glade for, at vores hårde arbejde betaler sig. Vi har 14 kampe tilbage, og hvis vi kan holde dampen oppe helt til det sidste, så kommer vi til at præstere noget rigtig godt, siger Conte.

Inter har ti point ned til de seneste ni sæsoners mesterklub, Juventus, på tredjepladsen. Juventus har dog spillet en kamp færre end Inter og rækkens øvrige tophold.