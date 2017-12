Milan-træner forsvarer stortalent efter tilhængerhån

En årsløn på seks millioner euro fik siden målmanden til at ændre mening, og han skrev under på en ny kontrakt, der løber frem til 2021.

Nu er rygterne om målmandens fremtid igen blevet et tema i Italien, efter at Donnarummas agent, Mino Raiola, var ude at sige, at man ville undersøge muligheden for at annullere kontrakten, som målmanden ifølge agenten blev presset til at skrive under på.

Det hjalp ikke på målmandens håb om forsoning med AC Milans fans. Før onsdagens pokalkamp mod Verona blev han mødt med et banner, der tilført buh-råb og skældsord fik målmanden til at græde.

- Ingen moral, seks millioner i årsløn og en kontrakt til din parasit af en bror? Smut, vores tålmodighed er opbrugt, lød teksten på banneret.

Milan købte Donnarummas storebror, Antonio Donnarumma, fra en mindre græsk klub som en del af at få den noget mere talentfulde lillebror til at blive i klubben.

På banen måtte rutinerede Leonardo Bonucci trøste målmanden, og efter kampen fik målmanden opbakning af AC Milans cheftræner, Gennaro Gattuso.

- Selvfølgelig er han oprevet, han er kun 18 år gammel. Der er ingen tvivl om, at han vil blive en af de bedste målmænd i verden, men det er ikke en nem situation for ham, når han bliver kritiseret af sin klubs egne fans.

- Fansene gør en knægt på 18 år til et monster. Jeg kan kun sige, at så længe han er hos os, så vil jeg beskytte ham, siger træneren.

Under U21-EM i sommer blev der kastet falske pengesedler efter målmanden i forbindelse med kampen mod Danmark. Sedlerne var kastet af Milan-fans, der dengang var utilfredse med, at han ikke ville forlænge kontrakten.

AC Milan-direktør Massimiliano Mirabelli siger, at han har forståelse for fansenes utilfredshed, men opfordrer dem til at buhe af modstanderne i stedet.

Samtidig påpeger han, at det er agent Mino Raiola, som er problemet, og ikke målmanden. Han betegner agenten som en showman.

Gianluigi Donnarumma er udset til at overtage pladsen som førstemålmand på Italiens landshold efter målmandsikonet Gianluigi Buffon.

I 2015 blev Donnarumma alletiders yngste målmandsdebutant i Serie A, da han vogtede buret i en alder af 16 år, otte måneder og seks dage.