Milan-træner: Juventus er stadig mesterskabsfavorit

Trods førstepladsen advarer AC Milan-træner Stefano Pioli mod at afskrive Juventus i guldkampen. Han ser fortsat konkurrenten som favorit til at vinde Serie A.

- Det er for tidligt at snakke om, at vi skal vinde mesterskabet. Juventus er stadig favorit, for det er et hold, som har vundet ni sæsoner i træk og har mange mestre på holdkortet, siger Pioli ifølge Reuters.

- Vi må heller ikke glemme Inter. I sidste sæson var de bare et point efter Juventus, og de har brugt mange penge på transfermarkedet. Derudover har Inter ingen europæiske forpligtelser i foråret, tilføjer han.

Mens Simon Kjærs Milan topper Italiens bedste fodboldrække, er lokalrivalen Inter, der har Christian Eriksen i truppen, kun et enkelt point efter i tabellen. Yderligere fem point efter følger AS Roma, mens også Sassuolo og Napoli ligger foran Juventus.

Søndag tager Serie A-holdene hul på 2021. Topholdet Milan skal spille på udebane mod Benevento, Inter får besøg af Crotone, mens Juventus tager imod Udinese.

AC Milan vandt senest Serie A i 2010/11-sæsonen. Siden har Juventus taget sig af alle mesterskaber.