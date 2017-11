Milan smider Montella på porten - klubikon tager over

Ledelsen i AC Milan har mistet tålmodigheden med cheftræner Vincenzo Montella, som mandag er blevet udstyret med en fyreseddel.

Det meddeler den skrantende storklub på sin hjemmeside.

Her beretter klubben også, at den tidligere midtbaneslider Gennaro Gattuso bliver forfremmet til cheftræner efter at have stået i spidsen for primavera-holdet, som er U19-mandskabet i klubben.