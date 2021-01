Milan rejser sig fra skuffelse og slår Torino

De tre point sender milaneserne fire point foran lokalrivalerne Inter, som dog har en kamp til gode.

Milan tog føringen mod Torino efter et flot gennemspillet angreb, som Rafael Leao fik lov til at afslutte efter 25 minutters spil.

Ti minutter senere måtte dommeren havde hjælp af VAR for at få øje på et klokkeklart straffespark, som Franck Kessié sikkert udnyttede til 2-0.

Gæsterne havde ikke en eneste afslutning inden for målrammen i første halvleg, og generelt havde Torino svært ved at true Gianluigi Donnarummas mål.

Torino bed en smule mere fra sig efter pausen, men gæsterne fik aldrig det mål, som kunne åbne kampen helt op.

Simon Kjær og Milans defensiv stod som de fleste gange i sæsonen stærkt og tillod kun ganske få muligheder til Torino.

Derfor kom de tre point aldrig i fare, og Milan kom hurtigt op på hesten igen efter nederlaget til Juventus.

Torino behøver dog dårligt at rejse tilbage til hjembyen efter lørdagens kamp. Allerede tirsdag støder Milan og Torino igen sammen på San Siro, når det gælder ottendedelsfinalen i pokalturneringen Coppa Italia.