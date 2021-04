Milan i undertal slider sig til sejr over kriseramte Parma

Med sejren er Milan i hvert fald et døgns tid otte point efter Inter i toppen. Milan mangler at spille otte kampe, så lokalrivalerne på førstepladsen er inden for rækkevidde.

Desværre for Simon Kjær og co. har Inter gang i en god stime i ligaen, så Milan skal håbe, at bysbørnene går i stå, for at der kan opstå reel spænding om mesterskabet.

Inter møder søndag Cagliari, der ligger lige under nedrykningsstregen. Under Cagliari ligger netop Parma, der efterhånden er presset. Parma har 20 point, fire færre end Torino lige over stregen, som senere lørdag møder Jens Stryger Larsen og Udinese.

Milan kom hurtigt foran mod Parma. Små otte minutter var gået, da Zlatan Ibrahimovic sendte bolden videre til Ante Rebic, der tog et par træk i feltet og hamrede den op i hjørnet til 1-0.

Kort før pausen blev det også 2-0 ved Franck Kessie.

Bagud med to mål blev Andreas Cornelius sendt på banen fra anden halvlegs start. Mens det ikke umiddelbart gav afkast for hjemmeholdet, så begyndte tingene alligevel at gå Parmas vej.

Efter en times spil blev Zlatan Ibrahimovic nemlig udvist med direkte rødt efter en situation, hvor svenskeren endte i diskussion med kampens dommer.

Cirka fem minutter senere reducerede Riccardo Gagliolo, og så lugtede Parma blod. Hjemmeholdet nærmest belejrede Milans felt, men Simon Kjær og kollegerne i defensiven holdt altså stand.

Dybt inde i tillægstiden lukkede Rafael Leao kampen, da Milan slog til på en omstilling, efter at Parma havde satset alt i jagten på udligningen.

Mens Zlatan Ibrahimovic altså endte med at få en uheldig rolle lørdag, så har hans ophold i Milan generelt været en succes. Ifølge klublegenden Paolo Maldini, der i dag er teknisk direktør i Milan, er de to parter da også tæt på en kontraktforlængelse.

Der er angiveligt tale om en etårig forlængelse, som Maldini forventer underskrevet inden for et par dage, siger eksforsvareren ifølge Reuters.