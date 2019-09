Milan fortsætter katastrofestart på Serie A-sæson

Dermed tabte Milan for tredje runde i træk, efter at det også blev til nederlag mod Inter og Torino i runderne forinden.

AC Milan fortsatte en rædselsfuld indledning på sæsonen, da det søndag blev til endnu et nederlag i Serie A.

I alt har Milan tabt fire kampe i de første seks runder i denne sæson, og klubben ligger i øjeblikket placeret helt nede som nummer 16 i tabellen med seks point.

Der var næsten spillet et kvarter, da Erick Pulgar bragte gæsterne foran 1-0 på et straffespark, og Gaetano Castrovilli fordoblede føringen for Fiorentina efter 66. minutter.

Forinden var Milan dog reduceret til ti mand, da Mateo Musacchio fik rødt kort ti minutter inde i anden halvleg.

Milan-keeper Gianluigi Donnarumma reddede så et straffespark med 20 minutter igen, da Federico Chiesa forsøgte sig, men otte minutter senere øgede Franck Ribery for gæsterne, inden Rafael Leao reducerede for Milan.

Det var Fiorentinas anden ligasejr i træk, og klubben ligger på niendepladsen.

Napoli vandt tidligt søndag 2-1 over Brescia og ligger på fjerdepladsen, mens AS Roma på femtepladsen slog Lecce 1-0.

Jens Stryger Larsen var med i de første 75 minutter for Udinese, som hjemme slog Bologna 1-0. Her blev Andreas Skov Olsen skiftet ind for Bologna i det 54. minut.