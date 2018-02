Mikkel Rygaard nyder tilliden fra Kasper Hjulmand

Her var Rygaard med en scoring afgørende i FCN's 2-1 sejr over OB i Alka Superligaen.

Mikkel Rygaard, der for nylig forlod Lyngby til fordel for FCN, har ikke brugt lang tid på at vænne sig til spillestilen i sin nye klub, og det takker han særligt cheftræner Kasper Hjulmand for.

- Selv om jeg havde håbet på at starte inde, var det ikke noget, jeg havde regnet med. Efter tre dages træning er det de færreste, der får lov til at starte inde.

- Det viser kun stor tillid fra Hjulmand, at jeg får lov til det, siger Mikkel Rygaard.

Han er overrasket over, hvor hurtigt han har vænnet sig til FCN's spillestil, der passer ham godt.

- Jeg er ikke den fødte dybdeløber, så jeg kan godt lide at komme ned i banen, få bolden og herefter kombinere med de andre.

- Især Mikkel Damsgaard og Ernest Asante har jeg et godt samarbejde med, siger Rygaard.

FCN-træner Kasper Hjulmand er også imponeret over, at holdets nye profil ikke skulle bruge længere tid på at vænne sig til det hele.

- Det er imponerende, at han kan gå ud og spille så naturligt på et helt nyt hold. Jeg gav ham frihed til at bevæge sig, hvor han ville, og han er så klog til at finde de rum, hvor han kan bidrage mest.

- Han har været et særdeles positivt indspark til truppen. Han tager ikke noget for givet, og han er så glad for at være nået dertil, hvor han er. Det kan vores unge spillere lære noget af, siger Kasper Hjulmand.

FCN har med sejren 42 point i 21 kampe i Alka Superligaen og har nu fire point op til Brøndby på andenpladsen.