Mikkel Hansen overvejer afbud til VM med tilskuere

Det siger han i et interview i Jyllands-Posten.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke havde overvejet at melde afbud og ikke stadigvæk overvejer det - eller i hvert fald afventer information om, hvordan det skal afholdes, og hvordan arrangørerne i virkeligheden har tænkt sig at gøre det forsvarligt, siger Mikkel Hansen.

Han henviser til, at flere spillere - især tyskere - allerede har sagt fra og bliver hjemme.

Hansen mener ikke, at man kan afholde turneringen med tilskuere, uden at det er til fare for spillerne.

- Jeg kan ikke se meningen i, at vi spillere skal leve i en boble på et hotel og er tvunget til at isolere os på samme måde som ved kvindernes EM for så at køre til en hal og spille foran en masse mennesker. Det giver ingen mening, siger Hansen.

Den egyptiske arrangør håber på at kunne afvikle kampe med helt op mod 5000 tilskuere til stede, skrev det norske nyhedsbureau NTB kort før nytår.

På et pressemøde onsdag fortalte den egyptiske sportsminister, Ashraf Sobhy, om planerne.

- Vi ser på muligheder for at gøre ind- og udgang og muligheden for fysisk afstand så god og tryg som muligt, så vi kan sikre god opbakning til det egyptiske landshold, sagde han ifølge NTB.

VM spilles fra 13. til 31. januar.