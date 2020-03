Mikkel Hansen og Rasmus Lauge skoser CL's coronaplan

Coronakrisen lægger al sport ned i denne tid, og der skal findes nødløsninger for at færdigafvikle igangsatte turneringer.

Onsdag kom Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) med en plan for, hvordan man planlægger at spille de europæiske klubturneringer færdige.

Ambitionen er at genoptage Champions League med knald eller fald-kampe fra begyndelsen af juni, men de afsluttende Final 4-stævner skal først afvikles, når den nye sæson er påbegyndt i august og september.

Det er problematisk mener flere danske stjerner.

Mikkel Hansen anerkender, at det er et svært puslespil at lægge, men løsningen virker ikke særlig gennemtænkt, når spillere skifter klub før Final 4, og trupperne ændrer sig.

- Vi kæmper en hel sæson for at komme i Final 4, og så kan nogle spillere risikere at misse de vigtigste kampe, fordi de allerede har skrevet under med andre klubber fra sommer, siger Mikkel Hansen til Jyllands-Posten og fortsætter:

- Andre hold kan være uheldige og have en masse udskiftninger i truppen over sommeren, og så ender de med en svagere Final 4-trup, som ikke er sammentømret, fordi de mangler otte-ni måneders træning og kampe sammen. Det giver absolut ingen mening.

Mikkel Hansen tørner ud for Paris Saint-Germain, der i sommerpausen mister den norske stjerne Sander Sagosen til THW Kiel. Netop de to klubber er blandt favoritterne til at nå Final 4.

Også Rasmus Lauge og ungarske Vespzrem er spået til at nå lang i turneringen.

- Det er simpelthen så dumt på så mange parametre. Selv om vi gennemlever en verdenshistorisk tid, som vi skal forholde os dybt alvorligt til, behøver vi ikke træffe dumme beslutninger.

- Det er desperate tider, men dette er en desperat løsning, siger Rasmus Lauge.

Hos herrerne er Aalborg klar til ottendedelsfinalerne i Champions League, mens Team Esbjerg stadig er med i damernes turnering.