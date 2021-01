Mikkel Hansen kræver Egypten straffet for tilskuere

Sådan lyder det fra Mikkel Hansen, der langtfra er imponeret over beslutningen om at lukke blandt andet officials ind i hallen i et VM, der ellers skulle være afviklet for tomme tribuner for at undgå smittespredning.

Det bør få konsekvenser for de egyptiske VM-værter, at der ved flere lejligheder har været tilskuere til Egyptens kampe.

- Det tror jeg, vi alle sammen er skuffede over. Men vi kan ikke gøre noget ved det nu. Det må folk reagere på efter slutrunden.

- Der må helt sikkert være en konsekvens, når vi er blevet lovet en slutrunde uden tilskuere af helbredsmæssige årsager, siger Mikkel Hansen.

Da Egypten mødte Slovenien i søndags i en afgørende kamp om VM-avancement, viste optagelser en gruppe af medlevende og jublende tilskuere på et afsnit af tribunen.

Også IHF-præsident Hassan Moustafa var til stede sammen med andre honoratiores.

Tidligere i turneringen har der også været meldinger om publikum på tilskuersæderne, mens de egyptiske spillere har været i kamp.

- Det kan vi ikke sige meget positivt om. Det kan undre. Men jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg ikke er specielt overrasket, desværre.

- Jeg vil nok heller ikke være overrasket, hvis der pludselig står 5000 tilskuere inde i hallen, når vi møder Egypten, siger Mikkel Hansen.

Han mener, at Det Internationale Håndboldforbund som minimum skal uddele en bøde til de egyptiske værter for det, Hansen anser som et brud på de vedtagne coronarestriktioner.

- Det er jo lidt til grin, at man kan få en forholdsvis stor bøde for at spille med de forkerte tights, mens det er helt okay at lukke x antal mennesker ind i en hal midt under en pandemi, siger den danske storspiller.

Danmark møder netop Egypten onsdag aften i kvartfinalen i Kairo.