Mikkel Hansen i bedring: Har aldrig haft sådan en tur før

Han blev dårlig natten til fredag, og det endte med at koste ham deltagelsen mod både Japan og Kroatien.

Men nu er den 33-årige Paris-spiller kommet op til overfladen igen, fortæller han på et pressemøde tirsdag formiddag.

- Det er væsentligt bedre. Jeg har sovet hele natten for en gangs skyld. Det var en fornøjelse at vågne ved alarmen og ikke ved min "indre alarm". Jeg er i forholdsvis godt humør her til morgen.

- Jeg tror aldrig, jeg har haft sådan en tur, som jeg har haft her. Det har været forholdsvis op ad bakke, siger Mikkel Hansen.

Mens mange af holdkammeraterne har været plaget af "rumlen" i maven, har Hansen været decideret syg.

- Den første nat var den hårdeste med ondt i hovedet og kroppen. Der var også febersymptomer, selv om jeg ikke rigtig havde feber. Det var en lang nat.

- Siden har jeg haft svært ved at holde maden i mig, og det har været ret frustrerende, siger han.

Han var med i hallen og deltog også en smule i opvarmningen før Kroatien-kampen mandag aften.

Meningen var, at han skulle mærke, hvordan kroppen reagerede efter et par dage uden meget fast føde. Og han fik de svar, han havde håbet.

- Det går overraskende godt. Jeg varmede lidt op og skød en lille smule. Vi har en træning i dag (tirsdag, red.) og noget styrketræning senere, som jeg gerne vil igennem.

- Jeg ved ikke, om jeg kunne have spillet mod Kroatien, men der var ingen grund til at risikere noget. Jeg var da heller ikke helt på toppen og havde ikke super meget energi, siger Mikkel Hansen.

Til gengæld ligger det fast, at han vender tilbage til holdet i kvartfinalen mod Egypten. Så må tiden vise, hvordan den fysiske tilstand er, når det bliver alvor.

- Det er selvfølgelig svært at vurdere, hvor klar man er, før man står på banen, og pulsen kommer op. Jeg må vente og se, hvordan det ser ud i kampen og så tage det derfra, siger Mikkel Hansen.

Tidligere i turneringen sad han på bænken i hele kampen mod DR Congo, så Hansen har kun været i aktion i tre af Danmarks seks kampe ved VM.