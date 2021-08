Mikkel Hansen efter semifinaleplads: Har modbevist tendens

Således kom holdet til OL i 2008 og 2012 med friske EM-titler og røg skuffende ud i kvartfinalerne, men ved det igangværende OL er man med en frisk VM-triumf i bagagen allerede nået længere efter tirsdagens kvartfinalesejr over Norge på 31-25.

Danmarks håndboldlandshold har haft for vane at skuffe og ryge hurtigt ud af turneringer, når det kommer med en triumf fra det seneste mesterskab.

Denne gang har holdet fra før turneringens start italesat, at man ville lave om på tendensen.

- Vi har haft en tendens til ikke at levere på det højeste niveau, efter at vi har vundet en slutrunde, men det synes jeg faktisk, at vi har gjort denne gang.

- Der har været nogle snakke, som der bør være, og vi har fået sat nogle ord på, hvordan og hvorledes vi gerne ville se ud.

- Skulle vi tabe en håndboldkamp, skulle det i hvert fald ikke være, fordi de andre kæmper mere end os, og jeg synes, at vi har set rigtig godt ud på det punkt. Vi har villet det hver evig eneste gang, understreger Mikkel Hansen.

Han mener, at truppens sammenhold - ikke mindst i en coronatid - har spillet positivt ind.

- Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, at vi har en god gruppe, der har det godt sammen.

Spørgsmål: Har I ændret noget i forhold til andre gange, hvor I er kommet til et mesterskab efter at have vundet en titel?

- Jeg ved ikke, om vi har ændret noget, men vi har været klar hver gang og har haft en fin attitude. Vi hang en smule i kampen mod Sverige, men det kan være svært at spille kampe, der ikke har den helt store betydning, selv om det ikke skal være en undskyldning.

- Indstillingen er god, og der har været fokus, og vi har trænet rigtig godt op til OL. Vi har sendt et signal. Det er en drøm for os alle at være her og repræsentere de bedste atleter, siger Hansen.

Også landstræner Nikolaj Jacobsen mener, at holdet har vist en stærk mentalitet, og han mener, at man har modbevist tesen om, at holdet leverer skidt efter en vundet turnering.

- Vi har snakket om, at vi efter et mesterskab ikke har nået det niveau, som vi havde ved det foregående. Men det har vi denne gang vist fra dag ét. Vi har spillet god håndbold, som vi gerne ville.

- Andre må vurdere, om vi har præsteret, men når man kommer i en semifinale ved et OL, som lige kræver lidt ekstra, fordi der sker så meget andet, så har man vel egentlig ramt et rigtig flot niveau, mener Jacobsen.

Danmark spiller torsdag semifinale ved OL mod Spanien.