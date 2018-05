Mikkel Hansen advarer mod franske underhunde i Final 4

I år indleder Paris Saint-Germain Final 4-stævnet med en semifinalekamp mod en anden fransk klub, Nantes.

Og den danske håndboldspiller advarer på forhånd mod klubben, der i kvartfinalen sendte Skjern ud af Champions League.

- Nantes er et rigtig godt hold. Jeg synes faktisk, at det er et undervurderet hold. De får ikke nok kredit for, hvor gode de faktisk er.

- Hver eneste gang, at du laver den mindste fejl, så er der en kontrachance og mål til dem, siger Mikkel Hansen til DR Sporten.

Final 4-stævnet bliver spillet med semifinalekampe lørdag, mens kampen om tredjepladsen og finalen spilles søndag.

Den anden semifinale er et opgør mellem franske Montpellier og makedonske Vardar, der sidste år vandt finalen knebent over Paris Saint-Germain.

Mikkel Hansen lægger ikke skjul på, at hans hold stiler højere end sidste års andenplads.

- Det vil betyde alt for både mig og klubben at vinde Champions League. Det er derfor, at vi alle arbejder stenhårdt både på og uden for banen. Det er en kæmpe oplevelse at være her hver eneste gang, siger han.

Henrik Møllgaard er også med i Paris Saint-Germains trup ved Final 4-stævnet.

Lørdag klokken 15.15 spiller Paris Saint-Germain mod Nantes, og klokken 18 mødes Vardar og Montpellier i den anden semifinale.