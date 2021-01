Mikkel Hansen accepterer reservetjans i intens sæson

Landstræner Nikolaj Jacobsen forsøgte sig med nye folk fra start, og da det hurtigt stod klart, at spillet fungerede, og modstanderen ikke var en trussel, blev der aldrig brug for Danmarks største håndboldnavn.

Og den disposition accepterer Hansen og håber, at den overraskende pause kommer ham til gode på længere sigt.

- Jeg vil selvfølgelig altid gerne spille, og det ville jeg også i går (søndag, red.). Men ikke bare denne turnering, men hele året bliver nok ret intenst med rigtig, rigtig mange kampe på ikke særlig lang tid, siger Mikkel Hansen.

På klubniveau er flere kampe blevet udsat på grund af coronavirus, og dem skal der findes plads til i programmet i løbet af et i forvejen tætpakket forår.

Derudover venter OL i Tokyo til sommer, hvilket kommer til at gå ud over sommerferien.

Derfor kunne Mikkel Hansen læne sig tilbage og lade holdkammeraterne gøre arbejdet mod de congolesiske VM-debutanter.

- Det gav rigtig god mening, og dem, der spillede, leverede jo også varen og spillede rigtig godt. Det var 60 minutter, hvor jeg nød at se på noget rigtig fornuftig håndbold, siger Mikkel Hansen.

Ved VM for to år siden sluttede han som hele turneringens topscorer med 72 træffere. Men den bedrift bliver svær at gentage i Egypten efter søndagens friaften.