Mikkel Hansen: Det gør ondt at skuffe de andre på holdet

- Det gør først og fremmest ondt på mig at skuffe alle de andre på mit hold, min træner, alle dem der arbejder for holdet, og alle dem der tonser rundt og sørger for, at vi har det godt og kan koncentrere os om at spille kampene.

- Derefter er jeg ærgerlig over, at der kommer så mange danskere herover og giver os sådan en god opbakning, og at vi så ikke kan leve op til det og spille på et højere niveau, end vi har gjort, siger Mikkel Hansen.

Han vil have evalueret slutrunden grundigt og se kampene og fejlene på video, så de skuffende præstationer ikke gentager sig.

Og som var en skygge af de præstationer, der førte til VM-guld for et år siden.

- Næste gang vi mødes, er vi forhåbentligt blevet en lille smule klogere på, hvad der er sket denne gang.

- Det har været en forholdsvis anden version af vores hold i forhold til den, man så til VM på hjemmebane.

- Man kan vel nærmest sige, at vi også spillede på hjemmebane her, så det er i hvert fald ikke publikums skyld, at vi ikke vandt vores kampe, påpeger Mikkel Hansen.

Der venter et OL til sommer, og der skal også spilles landskampe inden da, og fejlene skal rettes hurtigt.

- Til den tid har vi forhåbentlig analyseret en masse ting, og så handler det om at få snakket om tingene og justeret spillet, siger han.

Personligt ville han gerne have haft bolden mere i de tre indledende kampe.

- Der har været nogle situationer, hvor jeg synes, at jeg godt kunne have fået bolden en lille smule mere. Men igen er det tidligt for mig at sige. Det kan være, at vi ikke er kommet i de situationer, vi gerne ville.

- Nogle gange har man en fornemmelse, når man er inde på banen, og så er det anderledes, når man ser det på video, siger Mikkel Hansen.