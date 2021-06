Mikkel Damsgaard aftvinger respekt på dansk EM-hold

Det mener angriberen Martin Braithwaite, som satte pris på at spille sammen med en totalt uimponeret Mikkel Damsgaard.

Mikkel Damsgaard greb chancen, da han blev kastet ind i startopstillingen i stedet for Christian Eriksen i torsdagens 1-2-nederlag til Belgien ved EM.

- Han er 20 år, og han kom ind og startede og fik sine første minutter på banen til EM mod et af de bedste hold i verden. Det siger noget om ham, at han spillede sådan der.

- Vi har set til træning, at han er dygtig, men at han kan spille fodbold på den måde og på den scene, det kræver noget specielt. Så stort skulderklap til ham, siger Braithwaite.

Det var Mikkel Damsgaards fjerde landskamp, og han kom ind og fik den tomme plads, som Eriksen havde efterladt på det danske hold.

Eriksen er fortsat indlagt på hospitalet, efter at han fik hjertestop i den første kamp mod Finland i lørdags.

- Vi er sindssygt stolte af Mikkel, og vi skal også huske, at han er ung og har været igennem den samme oplevelse som os andre de seneste dage.

- Det siger noget om, hvilken karriere han får, at han er cool nok til at kunne gå ind og spille på den her måde. Jeg er stolt af ham, siger Braithwaite.

Landstræner Kasper Hjulmand har arbejdet sammen med Mikkel Damsgaard, da de begge var i FC Nordsjælland.

- "Damsinho" kalder jeg ham. Jeg har set ham, siden han kom fra Jyllinge til FCN som en lille knægt. Der spillede han også sådan der, det har han altid gjort.

- Men lige at svinge sig op og gøre det på sådan en scene her. Vi har set det både i Sampdoria og her hos os.

- Han går ud og spiller på sin måde, lige meget hvem der er modstanderen. Han viste, at han bare er en super spiller. Det var vi glade for at se, siger Hjulmand.