Mikkel Bjerg om Giro-tredjeplads: Jeg er virkelig stolt

Mikkel Bjerg skulle hjælpe holdkammerat ved at gå i udbrud, men fik lov til at køre sin egen chance.

Den 21-årige danske cykelrytter Mikkel Bjerg har fået lidt af gennembrud i det igangværende Giro d'Italia.

Først blev UAE-rytteren nummer tre på løbets indledende enkeltstart, og søndag hentede han så endnu en tredjeplads på en svær bjergetape på 9. etape.

Han kørte selv op til et udbrud, som siden aldrig blev hentet, men faktisk var det en manøvre, der skulle have hjulpet kaptajnen Brandon McNulty.

- Jeg er virkelig stolt af min præstation. Planen var at køre foran feltet, så Brandon kunne komme op til mig i finalen, fortæller Mikkel Bjerg til sit holds hjemmeside.

Det lykkedes dog aldrig for McNulty at køre væk fra favoritfeltet, og derfor fik den unge dansker af teammanager Matxin Fernandez lov til at køre sin egen chance på etapen.

- Det lykkedes for mig at komme op til udbruddet, og da vi havde et rimeligt stort hul, fik jeg grønt lys fra Matxin i holdbilen til at gå efter et resultat.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg fik chancen, og jeg synes, at jeg fik det bedste ud af det, siger Mikkel Bjerg.

Bjerg kunne ikke følge etapevinder Ruben Guerreiro (EF) og Jonathan Castroviejo (Ineos) på de sidste kilometer, men kørte fra de øvrige i udbruddet og kom alene i mål som nummer tre.

Mandag har han muligheden for at hvile benene på løbets første hviledag, inden tirsdagen byder på 177 kilometer fra Lanciano til Tortoreto.

Inden 10. etape ligger Jakob Fuglsang på en samlet sjetteplads. Han vandt sekunder fra de fleste andre favoritter og er nu bookmakernes største favorit til at vinde grand tour-løbet sammenlagt.