Mikkel Bjerg bliver treer i Giro-åbnerens enkeltstart

Det var første gang, at Bjerg deltog i en grand tour. Debutanten havde på forhånd fået at vide, at han skulle køre sin chance i Giro-åbneren.

Og det gjorde Bjerg, selv om han ikke kunne hamle op med Ganna, der i god form for tiden.

Det er ikke længe siden, at Ganna vandt VM-guld i enkeltstart. Det gjorde han for lidt over en uge siden, så han har vist, at han er dygtig i den disciplin.

Filippo Ganna tilbagelagde de 15 kilometer fra Monreale til Palermo på 15 minutter og 24 sekunder.

Med etapesejren kunne Ganna på hjemmebane iføre sig løbets lyserøde førertrøje.

Imellem Ganna og Bjerg kilede Joao Almeida (Quick-Step) sig ind på andenpladsen- også 22 sekunder efter vinderen.

Jakob Fuglsang havde ikke sin bedste dag og kom ind i tiden 17 minutter og 11 sekunder.

Den danske Astana-kaptajn mistede dyrebar tid til flere af løbets favoritter.

Fuglsang endte med at være 1 minut og 24 sekunder langsommere end Geraint Thomas (Ineos), som blev nummer fire i tiden 15 minutter og 47 sekunder.

Også Simon Yates, Vincenzo Nibali og Steven Kruijswijk var hurtigere end Fuglsang, som tilmed mistede sin løjtnant i løbet.

Astana-rytteren Miguel Ángel López styrtede og udgik allerede på løbets første etape.

Colombianeren mistede kontrollen over sin cykel, da han kørte over en ujævnhed på vejen, mens han skiftede håndstilling på styret.

Derefter drejede Lopez på voldsom vis til højre og med høj fart ind i sikkerhedsbarrieren. Han blev i ambulance fragtet væk fra stedet.

Det italienske cykelløb køres de næste tre uger og slutter i Milano 25. oktober.