Mike Tyson: At jeg overhovedet lever er en succes

To bokseveteraner gør comeback i denne weekend i Los Angeles, og det bliver underholdende, lover begge.

- Jeg har tænkt mig at angribe ham fra start og se, hvad der sker. Det bliver underholdende. Han er en fighter. Jeg er en fighter. Vi er der for at slå løs på hinanden. Alt kan ske, siger Tyson.

I karrieren blev det til 50 sejre og seks nederlag for Tyson. De 44 af sejrene kom efter knockout. Jones er noteret for 66 sejre og 9 nederlag. 47 af sejrene skete på knockout.

I slutningen af sin karriere havde Tyson det ikke godt. Men det har han nu. Derfor er han mere parat til at bokse.

- Jeg troede ikke, jeg ville leve så længe. Det har været så intenst. At jeg overhovedet eksisterer er en succes, siger Tyson ifølge AFP.

Det er dog en kamp, Tyson aldrig havde regnet med at bokse, fortæller han.

De to legender tørner sammen i ringen natten til søndag dansk tid i Los Angeles, hvor der skal bokses i op til otte runder i det, der bedst kan betegnes som en showkamp.

Mike Tyson stoppede karrieren i 2005 efter et nederlag til Kevin McBride. Nu - 15 år senere - er 54-årige Tyson klar til at gøre comeback i ringen mod 51-årige Roy Jones Jr.

Karrieren har budt på 75 professionelle kampe over en periode på 29 år. 66 kampe er vundet og 47 er afgjort før tid.

Roy Jones Jr. har været verdensmester i fire forskellige vægtklasser. Fra mellemvægt over supermellemvægt og letsværvægt til den tunge sværvægtsklasse, hvor han i 2003 besejrede den regerende mester John Ruiz.

- Jeg vil komme hurtigt ud fra start og finde ud af måder at angribe ham. Han er meget farlig fra distancen.

Tyson forklarer, at han er klar til at tilpasse sig, hvis det viser sig, at Jones slår hårdt. Så har Tyson en strategi, og den er simpel.

- Så går jeg til plan B og slår igen, lyder det kortfattet fra Tyson, som har tabt sig mange kilo op til kampen.

Tyson dominerede i sværvægt i slutningen af 1980'erne, men kæmpede med karrieren i 1990'erne efter et overraskende nederlag til Buster Douglas, en dom for voldtægt og to nederlag til Evander Holyfield.

I det ene af nederlagene til Holyfield bed Tyson et stykke af sin modstanders øre.

- Jeg har kæmpet som alle andre. Jeg har lært af mit livs fejltagelser, siger Tyson.

I 2002 tabte Tyson til Lennox Lewis og mistede sit VM-bælte og kom aldrig tilbage til toppen.

/ritzau/