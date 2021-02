Mike Jensen får kontrakt i 1. division

Den sjællandske fodboldklub oplyser på sin hjemmeside, at den transferfrie midtbanespiller har sat sin signatur på en kontrakt af tre et halvt års varighed.

Mike Jensen har tilbragt de seneste syv år i Norge og Cypern. Nu vender han hjem for at spille for 1.-divisionsholdet HB Køge.

32-årige Mike Jensen kom op fra Brøndbys talentafdeling og var en etableret spiller på klubbens førstehold, før han i 2013 skiftede til Rosenborg.

Også her blev han en stor profil og valgt som anfører. Det blev til knap 300 kampe i Rosenborg-trøjen, før han for et år siden tog til cypriotiske Apoel.

Ifølge HB Køge-direktør Per Rud skal Mike Jensen bidrage med mere end bare spillet på banen.

- Vi har jagtet denne figur, der kan samle holdet og sætte en ny retning både spillemæssigt og kulturelt. Ham har vi fundet nu.

- Vi har gennem de mange samtaler den seneste måned med Mike Jensen fået bekræftet, at han har alt det, vi har søgt: lederskab, vinderinstinkt og sult. Masser af sult, siger han.

Mike Jensen ser gerne opholdet blive forlænget, når kontrakten udløber.

- Vi har lavet en aftale på tre et halvt år, men jeg håber på, at jeg kan blive "i huset" meget længere. Det har været et mønster i min karriere, at jeg er blevet længe de samme steder.

- Capelli Sport, der står bag HB Køge, er involveret i flere klubber på flere kontinenter og er åben for, at jeg på et senere tidspunkt kan blive en del af netværket som træner, og det perspektiv er spændende. Men det er ikke lige rundt om hjørnet, lyder det fra Mike Jensen.

Mike Jensen var i en årrække i periferien af det danske landshold. Han har syv A-landskampe på cv'et.