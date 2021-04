Mie Skov misser sidste mulighed for OL-billet

Mie Skovs drøm om at komme til OL i Tokyo kommer ikke til at gå i opfyldelse.

Men det kommer ikke til at ske. Lørdag aften røg hun endegyldigt ud af den sidste kvalifikationsturnering til OL efter et dramatisk nederlag til portugisiske Jieni Shao.

Skov var således foran med 3-0 i sæt, men så gik hun i stå. Shao vandt fire sæt i træk, tog sejren og spolerede danskerens OL-drøm. Portugiseren vandt med cifrene 10-12, 7-11, 2-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-7.

Havde Skov vundet, skulle hun stadig have besejret yderligere to modstandere søndag, før OL-billetten var i hus.

34-årige Mie Skov stoppede egentlig sin bordtenniskarriere i 2015 efter at have født sønnen Benjamin Noah, men sidste års udskydelse af sommer-OL tændte en ny gnist i hende.

Skov var i mange år Danmarks bedste kvindelige bordtennisspiller, og hun var med ved OL i London i 2012.

I marts havde hun for første gang mulighed for at sikre en OL-billet ved et internationalt kvalifikationsstævne i Doha i Qatar. Det glippede dog for Skov.

Denne uges kvalifikationsturnering i Portugal, der kun var for europæere, var derfor hendes sidste chance, men her lykkedes det altså heller ikke.

Danmark har på herresiden stadig mulighed for at være repræsenteret ved OL i bordtennis. Senere lørdag aften skal Tobias Rasmussen forsøge at holde liv i det håb.

Rasmussen stiller op i stedet for Anders Lind, der for nylig var involveret i en voldsom bilulykke og derfor ikke kan være med.