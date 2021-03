Mie Skov jagter OL-billet: Vil gøre umulig drøm mulig

- Jeg blev simpelthen nødt til at give det et skud. Tanken om at forsøge at gøre det umulige muligt gav en euforisk følelse, fortæller Mie Skov.

Hun ringede til landstræner Magnus Mallander for at præsentere idéen.

- "Ah, hvad siger du?", udbrød han, men efter en kunstpause sagde han, "det er usandsynligt, men ikke umuligt". Det gav mig tro og blod på tanden.

Mallander følte sig først tom for ord.

- Det lød ambitiøst med kun et år til OL, men da overraskelsen havde lagt sig, så jeg det som et spændende og udfordrende projekt. Som træner er det interessant at se, hvor meget man kan gøre på så forholdsvis kort tid, siger træneren.

Fra søndag til onsdag har Skov muligheden for at indfri OL-drømmen ved en kvalifikationsturnering i Qatar. Forud er gået måneder med hårdt slid.

Skov har siden sit stop holdt sig fit igennem sin virksomhed, Raise the Barre, med personlig træning, men hun måtte alligevel bevæge sig langsomt frem, inden træningsmængden kunne øges til det maksimale.

Beslutningen har været den rette, for Skovs spillelyst er større end nogensinde før.

Efter sit stop i 2014 blev hun mere og mere klar over, at hun ikke havde trivedes undervejs.

- Jeg nød det sjældent og fejrede aldrig en sejr. Min oprindelige glæde, legen med bolden, druknede i det at skulle vinde i et ensomt, barskt herremiljø. Derfor sivede luften af ballonen efter OL i 2012.

- Denne gang føler jeg, at det er mit eget valg at turde gå efter det, hjertet banker for. Jeg ville give mig selv en ny chance for at spille med glæde og entusiasme.

- Men også turde gå efter den ultimative drøm, men med risiko for at fejle resultatmæssigt. Det kræver en vis portion mod. Den måde vil jeg gerne inspirere andre på, siger Skov.

På det spillemæssige plan er der sket mange ting, siden Skov sidst var en del af verdenseliten.

- Af en eller anden grund har jeg ikke været så rusten, men min udfordring har været, at spillet har udviklet sig meget på de seks år. Jeg har en masse teknik, taktik og erfaring, men det skulle sættes i en ny form.

En anden type bold har gjort spillet langsommere for at gøre det mere seværdigt.

- Nu er det længere dueller og et mere komplekst spil, hvor man har brug for flere slag, og man skal kunne lege mere med bolden. Det passer mig ret godt, fortæller Skov.

For at blive matchet bedst muligt har hun fået dispensation til at spille med i herrernes bedste liga herhjemme, og to turneringer i Sverige med finalepladser til følge i 2020 har styrket OL-drømmen.

60 kvindelige spillere kæmper om fem pladser i Doha, og der spilles efter knockoutsystem fra start i den verdensomspændende kvalifikation. Fire sejre udløser en billet til Tokyo.

- Alle er på et højt niveau, så jeg skal finde et seriøst godt spil frem. Jeg glæder mig som et barn før juleaften til at prøve kræfter med det.

- Jeg har ingen idé om, hvor det ender, men jeg vil gøre alt for at lykkes og huske at nyde det, lyder det fra Mie Skov.

I ottendedelsfinalen søndag omkring klokken 12.30 møder hun spanske Maria Xiao.