Mie Ø. Nielsen svømmer sig i finale i favoritdisciplin

I favoritdisciplinen 100 meter ryg svømmede hun sig onsdag aften videre til torsdagens finale ved at sætte den femtebedste tid på tværs af de to semifinaler.

Finalepladsen er dog ikke et udtryk for topform, mener Mie Ø. Nielsen selv.

- Det er jo langt fra mit bedste, siger hun.

I formiddagens indledende heat fik hun en dårlig start, og i semifinalen gentog det sig. Hun lå nummer seks efter 50 meter, men i et tæt opløb svømmede hun sig op som nummer tre i heatet.

Efter et efterår med Vild med dans på programmet og mindre svømning end sædvanligt kæmper hun med at finde konkurrenceformen, fortæller hun.

- Jeg har ingen anelse om, hvad jeg ligger og laver, fortæller hun.

- Jeg lå og tænkte over alle mulige andre ting nede i vandet, som jeg måske ikke skulle tænke over - at der var meget lys ned i hovedet på mig, at det var skarpt, og hold kæft, det er et stort loft, siger hun.

Efter tredjepladsen måtte hun afvente det næste semifinaleheat, før hun kunne være sikker på en finaleplads.

Hendes tid på 57,71 sekunder viste sig at være mere end nok, selv om den var næsten et sekund langsommere end den tid, som hollænderen Kira Toussaint satte. Hun brugte 56,80 sekunder på at tilbagelægge de 100 meter.

Selv om formen ikke er, hvad den har været, regner Mie Ø. Nielsen med at genfinde den i løbet af 2018.

- Det her er vist mit sjette stævne i 2017, og jeg plejer jo at svømme 15. Men næste år så svømmer jeg flere, og så er jeg jo tilbage, siger hun.

Mie Ø. Nielsen glæder sig over den modtagelse hun har fået efter sit comeback, hvor folk har været hjælpsomme.

- Det har man brug for, når man vender tilbage, siger hun.

For fire år siden vandt Mie Ø. Nielsen guld i netop 100 meter ryg ved kortbane-EM i Herning som 17-årig.

Finalen svømmes som sjette disciplin i aftenprogrammet torsdag.