Mie Ø. Nielsen er videre ved EM: Jeg skal brække armen

- Det var et fint morgenløb. Jeg ville gerne have svømmet under 27 sekunder, men når indslaget ikke sidder, så er der lang vej til, siger hun.

Mie Ø. Nielsen forklarer, at hun kom til at holde igen, da hun skulle slå ind på de sidste meter.

- Jeg kommer til at glide lidt i stedet for bare at fyre min arm ind og brække armen eller hånden, siger hun.

Men det planlægger hun at lave om på til lørdag aftens semifinale, hvor det må koste en arm, hvis det er det, der skal til, fortæller hun.

Overordnet var Mie Ø. Nielsen dog tilfreds med løbet efter en sæson, der har budt på svømning på nedsat tid og "Vild med dans"-deltagelse.

- Jeg tror, at det er noget af det hurtigste, jeg har svømmet i år på kortbane, siger hun.

Også Julie Kepp Jensen er videre fra sit heat. Hun svømmede i tiden 27,23 sekunder.

Til gengæld er Victoria Bjerre færdig. Tiden 27,62 var ikke nok til at komme videre.