Midtjylland rykker deadline: Spillere er frie til at skifte

Det var egentlig meningen, at der før jul skulle være truffet en beslutning, som spillerne skulle have besked om efter sidste kamp inden ferien. En kamp, HC Midtjyllands håndboldherrer lørdag tabte 17-27.

Men en sponsorgruppe, som klubben samarbejder med, har ikke opgivet ævred, og deadline er derfor udskudt til 15. januar.

Det oplyser klubbens bestyrelsesformand og pengemand, Thomas Hintze.

- Der var nogle af dem, der gik videre sammen med nogle andre. De vil gerne lige bruge en ekstra uge på at få tingene til at nå sammen, siger han.

Thomas Hintze gik ind i HCM for to år siden og medbragte ti millioner kroner, der skulle løfte budgettet de følgende tre sæsoner.

Pengene er nu brugt, da interessen fra sponsorer samtidig ikke har været overvældende.

Hintze forsikrer, at klubben udforsker alle muligheder frem mod deadline 15. januar. Men spillere kan godt forlade klubben, understreger han.

- Spillerne fik at vide, at der er en positiv dialog. Jeg har sagt til spillerne, at de kommer i første række. Vi skal melde ud 15. januar, hvad de kan forvente næste år, for ellers skal de jo se, om de kan finde en ny kontrakt.

- Hvis der er nogle, der føler for det, kan de skifte i julepausen, men jeg har en god fornemmelse i maven, som siger, at spillerne gerne vil det.

- For eksempel sådan en som Jonas Samuelsson, som vi har lovet et hold, der er på øverste hylde, så han kan udvikle sig og måske komme på det svenske landshold.

- Han skal have mulighed for at finde en anden klub, hvor hans ambitioner kan blive indfriet, hvis vi ikke kan indfri dem for ham, siger Thomas Hintze, der dog ikke forventer, at nogen spillere vil gøre brug af tilbuddet.

HC Midtjylland overvintrer på 11.-pladsen i 888 Ligaen efter lørdagens nederlag.