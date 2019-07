Midtbanespiller lejes ud til Silkeborg og er færdig i AaB

- Filip Lesniak passer godt ind i SIF (Silkeborg, red.) i forhold til kompetencer og den øvrige trup.

- Vi har tidligere set ham spille på et højt niveau i Superligaen og tror på, at vi kan få dette at se igen i SIF-trøjen, siger Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, til klubbens hjemmeside.

23-årige Filip Lesniak har tidligere været hos den engelske storklub Tottenham, hvor han blev noteret for en enkelt kamp i Premier League.

For to år siden kom han til AaB, hvor han havde succes i sin første sæson i Superligaen.

I sidste sæson blev det imidlertid kun til få optrædener for den nordjyske klub, der derfor ikke ønsker at benytte ham længere.

- Filip fik en god start i AaB og spillede næsten alle kampe i sin første sæson i klubben. Siden har det ikke udviklet sig, som hverken vi eller Filip havde håbet.

- Derfor ser vi lejemålet til Silkeborg som den rigtige løsning, for Filip har brug for at spille førsteholdsfodbold, og det havde han ikke udsigt til i AaB, siger AaB-sportsdirektør Allan Gaarde til klubbens hjemmeside.

Filip Lesniak håber at kunne få gang i karrieren igen hos Silkeborg.

- Det betyder meget for mig, at Silkeborg tror på mig, og jeg vil gøre alt for at betale den tillid tilbage, siger han til Silkeborgs hjemmeside.

Klubben rykkede i sidste sæson op i Superligaen.