Midtbane-dansker har løftet Brentford til nye højder

Christian Nørgaard er blandt årsagerne til, at Brentford har fået en stærk defensiv, mener træner og anfører.

Midtbanespilleren Christian Nørgaard har været afgørende for, at Brentford tirsdag kan sikre sig oprykning til Premier League.

Sådan lyder det fra både cheftræner Thomas Frank og anfører Pontus Jansson forud for tirsdagens playoff-finale mod Fulham på Wembley.

Den 26-årige dansker blev hentet til Brentford for godt et år siden og har gjort en så stor forskel på den defensive midtbane, at klubben nu er i spil til oprykning.

- Nørgaard har været enestående. Det må jeg bare sige. Han er præcis den brik, som vi manglede for at gøre holdet komplet, siger Thomas Frank.

Tidligere lukkede Brentford alt for mange mål ind, men det har Nørgaard været med til at ændre. I denne sæson har holdet blot indkasseret 38 mål i 46 kampe, hvilket er det næstlaveste i The Championship.

Danskeren blev i foråret 2019 hentet i Fiorentina, hvor han ikke havde succes.

- Vi havde brug for en defensiv midtbanespiller, der kunne finde ud af at presse fremad, bryde bolde og vinde andenbolde, og samtidig være så god på bolden, som han er.

- Han har fået det til at klikke og har præsteret så flot og solidt. Det har været et højt niveau gennem hele sæsonen, siger Thomas Frank.

Brentfords svenske anfører, Pontus Jansson, er også fuld af begejstring for Christian Nørgaard.

- Selv folk, der følger med i den her liga, forstår ikke, hvor god Christian er.

- Jeg tror, at Kalvin Phillips (fra Leeds, red.) er en af de bedste spillere i ligaen, men jeg vil mene, at Christian er lige så god. Ellers kommer han lige efter.

- Han er en af de bedste midtbanespillere i ligaen, og han bør få mere kredit, siger Pontus Jansson, der har en fortid i Leeds, til avisen The Guardian.

Fremtidige indtægter for mere end en milliard kroner er på spil i opgøret, der begynder tirsdag klokken 20.45.