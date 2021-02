Michelsen giver ikke op: Men OB-målsætning er vanskelig

Målsætningen for OB inden starten på denne superligasæson var en placering blandt de seks bedste hold, men mere end halvvejs inde i sæsonen, ser det vanskeligt ud for det fynske mandskab.

Og onsdag aften led målsætningen et gevaldigt knæk, da OB tabte 0-1 på hjemmebane mod Lyngby, der før opgøret ikke havde vundet en eneste kamp i hele sæsonen.

Derfor var Jakob Michelsen heller ikke sen til at indrømme, at det ser svært ud for OB, selv om han dog ikke vil afskrive muligheden endnu.

- Så længe det er matematisk muligt, så har vi ikke opgivet noget som helst, siger OB-træneren.

- Det vigtigste er at tage en kamp ad gangen. Vi har gjort det væsentligt vanskeligere for os selv ved at tabe mod Lyngby.

I opgøret mod Lyngby blev OB midtvejs i anden halvleg reduceret til ti spillere, da Emmanuel Sabbi fik sit andet gule kort for en alt for hård tackling.

Det var med til at gøre betingelserne for en OB-sejr sværere, og det mente Michelsen også, selv om han ikke var uenig i, at Lyngby gjorde sig fortjent til sejren.

Mens Sabbi ikke ville udtale sig om det røde kort, var Michelsen mere villig til at kommentere udvisningen.

- Jeg har ikke set det igen, men Sabbi får to gule kort for et frispark i hele kampen, og det blev desværre afgørende, konstaterer han.

OB møder næste gang FC Nordsjælland på udebane.