Michael Valgren: Tror Vueltaen fifler med coronatal

Michael Valgren mener, at det er for godt til at være sandt, at ingen i Vuelta a Espana er coronasmittet.

På den første hviledag i Vuelta a Espana mandag blev 684 personer i og omkring det spanske cykelløb testet for coronavirus, og alle testsvar viste sig negative.

Sådan lød det på Den Internationale Cykelunions (UCI) hjemmeside tirsdag.

Det var godt nyt for løbet, da Spanien ellers er hårdt ramt af coronavirus.

I et interview med TV2 Sport giver den danske deltager Michael Valgren (NTT) dog ikke meget for nyheden inden starten på 7. etape tirsdag.

- Jeg tror, det er lidt for godt til at være sandt. Men det vidner om, hvor stor indflydelse ASO (løbsarrangøren, red.) har på det her løb. De vil gerne have løbet til Madrid, ligesom de også gjorde det med Touren til Paris, siger Valgren.

Direkte adspurgt af TV2 Sport siger Valgren, at han tror, at Vueltaen fifler med testsvarene.

- Ja, det tror jeg. Men det ved jeg ikke noget om. Det er bare min teori, siger Valgren.

Vueltaens pressechef, Laura Cueto, afviser dog anklagerne over for TV2 Sport.

- I Spanien vil fikse, skjule, forfalske eller manipulere sundhedsinformationer som en coronatest betyde, at vi vil pådrage os et meget alvorligt lovmæssigt ansvar, og jeg kan garantere, at ingen i Vuelta-organisationen nogensinde vil gøre sådan noget, siger Laura Cueto.

Valgren gjorde en god figur på 6. etape af Vuelta a España søndag. Han sad med i den gruppe, der kørte om etapesejren på den afsluttende kategori 1-stigning, og blev nummer fem.

Årets sidste grand tour-løb slutter efter planen i Madrid 8. november.