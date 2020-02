Mørkøv får lov til at køre bane-VM efter virusmistanke

Cykelrytteren Michael Mørkøv får lov til at køre ved VM i banecykling, efter at han været mistænkt for at kunne være smittet med coronavirus.

Henrik Jess Jensen, formand i Danmarks Cykle Union (DCU), er lettet over nyheden.

- Vi har holdt møde den sidste halvanden time. UCI har netop sendt en pressemeddelelse ud, der gør, at vi har grønt lys til, at Mørkøv kan køre igen. Vi er super glade for, at det er lykkedes.

- UCI har fået bekræftet fra Abu Dhabi, at de første mistænkte er testet negative. Det gør, at Michael har mulighed for at deltage her, siger Henrik Jess Jensen.

Mørkøv har fået tilladelse til at træne lørdag eftermiddag.

- Samtidig har UCI vist os velvillighed. Det betyder, at Michael får ekstra træningstid fra klokken 15 til 16 helt ekstraordinært.

- Det er vi super glade for, og det er Michael også. Michael har det godt. UCI's læge har lige tilset ham, og forholdene er, som de skal være, siger formanden.