Michael Mørkøv: Vi satsede alt på Alaphilippe

Det siger Michael Mørkøv, som lørdag var med til at køre den franske verdensmester til en flot etapesejr.

Planen var lagt og blev eksekveret perfekt for Quick-Step på 1. etape af Tour de France. Der skulle bare køres for Julian Alaphilippe.

- Det er ikke så svært med en verdensmester på holdet. Han er topmotiveret.

- Med en mand som Julian, som er i topform, og en afslutning som denne, så gælder det om at satse alt på ham, siger Michael Mørkøv til TV2 Sport.

Etapen bød på en stigning kort før målstregen, og den passede godt til Julian Alaphilippe.

Michael Mørkøv og holdkammeraterne var dog nødt til at holde igen, da Julian Alaphilippe blev fanget i et styrt med cirka 46 kilometer til mål.

På det tidspunkt havde Quick-Step ellers tænkt sig at hente den hollandske udbryder Ide Schelling, som havde over et minuts forspring til feltet.

- Vi kørte et perfekt løb. Vi var nødt til at holde os lidt tilbage på grund af et styrt og slå koldt vand i blodet og vente på Julian. Bagefter kunne vi så gå frem og jagte Schelling, forklarer Michael Mørkøv.

Magnus Cort (EF) var tæt på at blive revet med ned i styrtet, hvor en uopmærksom tilskuer stod med et skilt, som Tony Martin kørte direkte ind i. Derefter endte det med at blive et massestyrt.

- Det endte med at blive, som det tit er i Touren. Det var ellers roligt først på etapen, men der kom så sandelig revanche til slut på etapen, siger Magnus Cort til TV2 Sport.

Han vidste ikke, at styrtet blev forårsaget af en tilskuer, men er ærgerlig over, at det var årsagen.

- Det lyder ikke i orden. Det er selvfølgelig ikke godt. Sådan noget må ikke ske, siger Magnus Cort.