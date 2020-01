Michael Laudrup: Eriksen-skifte er godt for landsholdet

Det danske fodboldikon Michael Laudrup ser lyst på, at Christian Eriksen et halvt år før sommerens EM-slutrunde bytter det, der den seneste tid har lignet en reserverolle i Tottenham, ud med en formodet startplads i Inter.

Det siger Michael Laudrup til Ritzau.

- Vi har alle fulgt snakken om hans fremtid fra sidelinjen - kontraktforlængelse eller ej - og i med at han skifter nu, må man gå ud fra, at han er tiltænkt en plads i Inters startopstilling.

- Det er først og fremmest positivt for ham selv, men det er også positivt for det danske fodboldlandshold, at man ikke får en spiller, der vil komme til EM efter kun at have spillet halvdelen eller en tredjedel af kampene, siger Michael Laudrup.

Qua sit virke som ekspert på Champions League-dækningen på TV3 Sport, har Michael Laudrup fulgt Inters kampe i turneringen.

Han mener, at Inter spiller på en måde, hvor Eriksens store løbepensum, sublime overblik og stærke pasningsfod kommer til sin ret.

- Jeg vil mene, at han har kvaliteten og egenskaberne til at slå til i Inter. Når jeg har set Inter spille, har det været i 3-4-1-2, 3-5-2, eller hvad pokker man nu vil kalde det. Det giver en midtbane med mange spillere, og han kommer til at have to bevægelige angribere foran sig.

- Det giver ham mulighed for, at nogle kan skærme af for ham og give plads, men det giver også mulighed for, at der er nogle spillere, som han kan spille fri helt fremme, siger Michael Laudrup.

Han påpeger også, at Serie A's nummer to er i fremdrift efter nogle magre år.

- Inter er en klub, der havde nogle fantastiske år i den sidste halvdel af 00'erne, men har været igennem en mere træg periode efter 2010, hvor man vandt Champions League-finalen. Nu er klubben på vej tilbage og ligger i toppen af Serie A sammen med Juventus.

- Inter har hentet dygtige spillere, og de har Antonio Conte som træner, så man må gå ud fra, at Eriksen kommer til en klub, der skal spille med om mesterskabet i år, siger Michael Laudrup.

Han har selv en fortid i Serie A, hvor han repræsenterede Juventus og Lazio. Han påpeger, at der også er en tilvænningsperiode, når man skifter til den måske mest taktiske liga i verden.

- Serie A er noget andet end Premier League. Tempoet er nok ikke helt lige så højt, men markeringerne sidder tættere, så der er nok ikke helt så meget plads som i Premier League. Det skal han vænne sig til, siger Michael Laudrup.