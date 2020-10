Miami-profil bringer spænding tilbage i finale mod Lakers

Med en såkaldt triple-double blev Jimmy Butler den store helt, da Miami Heat tidligt mandag morgen dansk tid slog tilbage i finaleserien i NBA mod Los Angeles Lakers.

I den tredje kamp i serien vandt Heat 115-104 og fik reduceret til samlet 1-2 efter at have tabt de to første af finalekampene. Der spilles bedst af syv kampe i finaleserien.