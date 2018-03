Miami-direktør opfordrer WTA til seedningsændring

Det burde ikke kunne ske, mener direktøren for turneringen, der opfordrer WTA til at ændre seedningsregler for spillere, der har været på barsel.

- Jeg mener, at de må begynde at tale om at ændre måden, som nogle seedninger foregår på. Det håber jeg virkelig, at de gør.

- Man burde være beskyttet, efter at man har været på barsel.

- Det burde ikke være sådan her. Hun har vundet turneringen så mange gange, at hun har brug for beskyttelse, siger Miami Open-direktør James Blake ifølge AFP.

Serena Williams har været væk fra tennis i 13 måneder efter overstået graviditet og fødsel, og hun er derfor helt nede som nummer 491 i verden i øjeblikket.

Den 36-årige amerikaner gjorde comeback i Indian Wells for nylig, og her blev hun sendt ud i tredje runde, da hun tabte til sin søster Venus.

Nu venter så 20-årige Naomi Osaka, der møder op i Miami med en frisk turneringssejr i Indian Wells og er nummer 22 i verden.

Der har tidligere kunnet gøres undtagelser i forbindelse med seedninger hos spillere, der har været væk længe, men sådan er reglerne i WTA ikke mere.

- Det er jo ikke fordi, at hun har været væk på grund af en skade og har tabt sin passion for spillet.

- Hun har fået et barn, hvilket alle burde fejre, så når hun kommer tilbage, så burde der være en periode, hvor hun stadig kan blive seedet.

- Det er en form for straf, som er hård. Jeg håber, de genoptager emnet, selv om det er for sent for hende, med mindre hun beslutter at få et barn mere, siger James Blake.

Som tidligere verdensetter er Serena Williams sikret adgang til otte WTA-turneringer i 12 måneder, uden at hun skal igennem kvalifikation.

De otte turneringer inkluderer to grand slam-turneringer.

Serena Williams har vundet Miami Open otte gange i karrieren. Hun er via økonomiske interesser i fodboldholdet Miami Dolphins også involveret i ejerskab af en del af Miami Open.