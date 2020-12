Mia Rej skifter hovedstaden ud med Odense Håndbold

Den danske landsholdsspiller Mia Rej, der blev dansk topscorer ved håndbold-EM i december, skal fremover tørne ud for Odense Håndbold.

30-årige Mia Rej har underskrevet en aftale på halvandet år med Odense.

- Odense er en klub med store ambitioner, dygtige spillere og et stærkt setup, hvilket jeg nemt kan se mig selv i.

- Jeg har altid haft en drøm og et ønske om at spille Champions League, så da Odense Håndbold viste interesse, var det en forholdsvis nem beslutning, siger den erfarne bagspiller i pressemeddelelsen.

De nærmere detaljer om skiftet fremgår ikke af Odenses nyhed.

København Håndbold oplyser i en pressemeddelelse, at klubben har accepteret "et historisk stort bud" på sin anfører.

Det er blandt andet en skade til playmaker Helena Elver, der har fået fynboerne til at hente Mia Rej i hovedstaden.

- Oven på en trist melding om Helena Elvers knæskade glæder det mig, at vi har fået muligheden for at tilknytte Mia Rej til vores i forvejen stærke trup, siger Odenses cheftræner, Ulrik Kirkely.

- Der venter os mange kampe i et meget travlt forår 2021, hvor vi ønsker at stå bedst muligt, da efteråret 2020 viste os vigtigheden af en stærk, bred trup. Mia Rej er en erfaren spiller, der med sit store drive og spilforståelse vil passe godt ind i måden, vi ønsker at spille på i Odense Håndbold, lyder det.

Mia Rej har spillet i København Håndbold siden 2014 og var med til at vinde det danske mesterskab i 2017.

Hun var med 33 mål Danmarks mest scorende spiller ved det netop overståede håndbold-EM. Her blev Danmark nummer fire.