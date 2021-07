Blichfeldt efter sejr: Måtte styre iver efter at spille

Blichfeldt, der selv er nummer 12 på verdensranglisten, vandt sikkert over australske Hsuan-Yu Wendy Chen i to sæt med cifrene 21-7, 21-14 og fik dermed en optimal start på legene.

- Det var dejligt at komme i gang. Jeg har glædet mig alt for meget. I går kunne jeg mærke, at jeg lige skulle slappe lidt af, for jeg fløj rundt i hallen og ville gerne spille. Jeg skulle lige styre det, fortæller Mia Blichfeldt.

- Man vinder ikke bare sin første kamp ved OL. Men jeg havde så meget vilje og intensitet, at jeg følte ikke, at jeg lod hende komme ind i spillet. Jeg skulle spille med tro og selvtillid og bare nyde det og have det sjovt.

Ud over australske Chen er Mia Blichfeldt også i gruppe med Linda Zetchiri fra Bulgarien. Hun er nummer 54 på verdensranglisten og burde derfor også være en overkommelig opgave for danskeren.

Kun en enkelt går videre fra gruppen.

Mia Blichfeldt kom flyvende ud af startblokken og lavede fem point i træk, inden australieren kom på tavlen. Derfra cruisede Blichfeldt til sætsejr.

Chen bed mere fra sig i andet sæt, hvor der stod 8-8, inden Blichfeldt skruede op for niveauet og afgjorde kampen.

Blichfeldt, der skal i aktion igen onsdag, nyder at være til OL for første gang.

- Det er stort. Jeg var helt bombet de første par dage, for der er så mange indtryk og mennesker. Man mingler med mange andre, så man bruger meget energi på at være social.

- Derfor har jeg trukket mig lidt tilbage de seneste dage for at komme ind i zonen, men det skulle heller ikke være for tidligt, så kan man være udkørt, når man kommer til kampen, lyder det fra den danske damesingle