De danske håndboldherrer vandt søndag det andet verdensmesterskab i træk efter en finalesejr på 26-24 over Sverige.

Artiklen: Mette F. og kronprinsen hylder håndboldherrerne for VM-titel

Mette F. og kronprinsen hylder håndboldherrerne for VM-titel

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker håndboldherrerne tillykke med VM-guldet, der blev sikret søndag aften efter en finalesejr over Sverige på 26-24.

- Kæmpe tillykke til hele holdet - Nikolaj og alle dem, der står bag. Fremragende håndbold. Tak til hele holdet. De gamle, velkendte spillere. De nye. Og så bare verdens bedste målmand. For evigt, skriver hun på Instagram.

Kronprins Frederik har også sendt en hilsen afsted til håndboldherrerne, der snupper det andet VM-guld i træk.

- Et stort tillykke med endnu et VM-guld. Jeg har netop ringet og ønsket hele holdet tillykke med den fantastisk flotte og fortjente sejr. H.K.H. Kronprinsen, skriver kongehuset på sin Instagram-profil.

Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen skriver på Twitter:

- Sikke en finale. Sikke et hold. Sikke en træner. Stort tillykke til de danske håndboldherrer. I er bare verdensklasse, skriver han.

Sejren bliver også hyldet hos Margrethe Vestager, der til dagligt er næstformand i EU-Kommissionen.

- Tillykke. Flot kamp - her er alle vildt engagerede, skriver Margrethe Vestager på Twitter til et billede af en hund med et dansk flag i munden.

Da Danmark vandt VM-guld i 2019, blev de efterfølgende hyldet på Rådhuspladsen i København, hvor tusindvis af danskere mødte frem.

Det bliver ikke muligt i år på grund af coronapandemien. Den danske VM-sejr bliver til gengæld markeret på Øresundsbroen, der vil være oplyst i røde og hvide farver frem til midnat.

- Stort tillykke til verdensmestrene fra Danmark. Herligt med en nervepirrende finale, hvor landene på begge sider af sundet kæmpede om VM-guldet, skriver Øresundsbroen på Twitter.