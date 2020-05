Mette F.: Vi har behov for at få Superligaen i gang

- Vi har behov for, at der bliver spillet noget fodbold igen. Det bliver ikke med tilskuere og en kold fadøl, som os der godt kan lide at gå på stadion kender det.

- Men vi har behov for, at Superligaen kommer i gang igen. Det er et eksempel på en aktivitet, der er lidt mindre, men som har en stor og vigtig betydning for rigtig mange af os, siger Mette Frederiksen.

Superligaen har været sat på pause siden begyndelsen af marts, men Divisionsforeningen, der driver ligaen, er klar til at starte op igen.

Håbet er at kunne spille kampe igen i slutningen af maj, og Divisionsforeningen har i den forbindelse udarbejdet en protokol, for hvordan det kan gøres på en forsvarlig måde.

Det eneste, der ifølge direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen mangler, er et grønt lys fra myndighederne.

Det udgør statsministerens udtalelse onsdag aften ikke formelt, men det lader altså til, at der er et ønske fra regeringens side om at genstarte landets bedste fodboldrække.

- Det glæder jeg mig rigtig meget over, siger Claus Thomsen til netmediet bold.dk om statsministerens udmelding.

- Nu venter vi i respekt på, at der kommer et egentlig resultat, og at det bliver meldt ud. Men det er da svært ikke at være optimist, når man hører sådan en melding.

I en rapport onsdag fra Statens Serum Institut (SSI) bliver der lagt op til, at professionel fodbold i Danmark kan sættes i gang, uden at det sætter inddæmningen af coronavirusset over styr.

Hvis det foregår uden tilskuere vurderer SSI, at anden fase af genåbningen af samfundet godt kan omfatte dansk topidræt, herunder fodbold.