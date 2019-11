Mestertrænerens hårde kamp for overlevelse

Trods én sejr og syv point i 15 kampe, tror han på, at oprykkerne har en fremtid i næste sæson i landets bedste fodboldrække.

- Jeg vidste, at det ville blive sindssygt svært.

- Grunden til, at jeg sagde ja til Silkeborg, er, at jeg købte ind på at udvikle spillere og kunne se et potentiale, som jeg kunne være med til at rykke, siger Kent Nielsen.

Den 57-årige træner har prøvet meget. Han vandt for fem år siden guld og blev pokalmester med AaB.

Han skabte sit trænernavn i 2005, da han førte AC Horsens til oprykning og i det første år i Superligaen sikrede lørdagens Silkeborg-modstander en tiendeplads.

- Da jeg rykkede op med Horsens, var det også med uprøvede spillere, men det var et etableret hold. Det var et hårdtarbejdende hold, der sled og slæbte og ad åre udviklede sig og blev nummer fem.

- I Silkeborg er det yngre og mere uprøvede spillere. Det er en anden opgave, siger Kent Nielsen.

Med en skarp Ronnie Schwartz i front har Silkeborg scoret 20 mål, hvilket er et færre end ligaens førerhold fra FC Midtjylland.

Til gengæld har oprykkerne indkasseret 2,5 mål i gennemsnit per kamp, og træneren peger på Silkeborgs manglende evne til at forsvare sig som et kollektiv som den store udfordring.

- Vi er en meget utraditionel oprykker, fordi der også blev scoret så meget mod os i 1. division. Så vi kan ikke gå den traditionelle vej i Superligaen med fokus på defensiven.

- Selv om jeg satte vores ti mest defensive spillere på banen, så kan jeg ikke garantere, at vi ville spille til nul. Det har været nødvendigt at angribe Superligaen på en anden måde, og der er ingen tvivl om, at det er den svære, siger han.

Når Silkeborg har bolden, er der bid i det unge hold. Det hjælper dog ikke, hvis modstanderne har for nemt ved at score.

- Vi kan se, at når vi sætter tingene godt sammen, så kan vi gøre det svært for alle hold. Også de gode hold. Vi er ikke tvunget til at spille på modstandernes fejl.

- Men vi kæmper mand for mand. Stort set alle vores spillere står på tæer for at klare sig selv defensivt. Andre hold har spillere, der kan reparere for hinanden.

- Når vi laver en fejl, så giver det ofte en skudchance til modstanderen. Det er der, vi står. Nogle af vores spillere skal bruge mere tid til at kitte det ordentligt sammen, siger han.

Sæsonen blev indledt med fire nederlag, herefter fulgte tre uafgjorte kampe, inden en ny stime på fem nederlag meldte sig.

Uge efter uge har Kent Nielsen skullet få sine spillere til at tro på, at de kunne vinde.

- Uanset hvor meget, der er gået os imod og vi har tabt, så - boing - har vi i næste kamp stået snorlige med en tro på, at vi kan levere det, der skal til. Det er absolut ikke nemt, siger han.

Den del har Kent Nielsen klaret ved at være ærlig. Selvtillid kan man ikke tale sig til, mener han.

- Det er ikke sådan, at jeg roser og roser. Slet ikke.

- Jeg tror på troværdige trænere. Du kan ikke bulshitte spillere til at tro, at de er fantastiske. Hvis spillerne kan se, at det ikke passer, får du problemer, siger han.

- Kampe er fyldt med halve og trekvarte gode og dårlige løsninger. Det har vi arbejdet med. Vi har slidt, men vi har kunnet se, at tingene er lykkedes bedre og bedre, siger træneren.

I 13. spillerunde kom sæsonens første sejr, da AGF blev slået 4-3 i Aarhus. Det var en milepæl.

- Der er jo også en udløbsdato på troværdighed, og den kommer af resultaterne, siger han.

Kent Nielsen blev lokket til Silkeborg på grund af talentsatsningen, og den slags tager tid.

- Nogle gange kan man blive træt af at høre folk sige, at I skal bare forstærke jer og gøre sådan og sådan. Men er de klar over, hvad det betyder økonomisk? Gambler man alt, hvem lukker så hullet?

- Klubbens håb er, at den træner, man har fået ind, kan udvikle spillere. Vi skal lære hurtigt, ellers kører toget, og det kører stærkt.

- Jeg havde forventet, at vi havde fået flere point, specielt i starten. Men jeg tror, at alle ville have sagt, at det var fantastisk, hvis vi havde havde fire-fem point mere.

- I nogle af kampene er jeg spillemæssigt blevet overrasket over, hvor stærke vi kan være. Vi gør ondt på modstandere, og der er sket en udvikling, siger Kent Nielsen.

Han føler, at Silkeborgs ledelse har taget modgangen med ro. Kent Nielsen er tidligere blevet fyret i både Brøndby og OB og kender gamet.

- Ledelsen har været fin. Den havde også haft et større håb og tro på flere point. Men den vidste godt, at chancen for at rykke ned er større end for at overleve.

- Det her havde jo ikke kunnet gå i OB, der også har en større økonomi og er end større klub end Silkeborg. Der skulle mindre til. Forventningerne er anderledes her, og presset er ikke lige så stort, hvis man taber den enkelte kamp.

- Men som træner har jeg mit eget pres, og det er uforandret, siger han.

Lørdagens udekamp mod AC Horsens går i gang klokken 16.