Mestertræner stopper i Aalborg til sommer

Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

I meddelelsen giver direktør Jan Larsen udtryk for stor ærgrelse over udsigten til at miste træneren, der i sidste sæson førte nordjyderne frem til DM-guld.

- Vi er selvfølgelig utrolig kede af at miste Aron som cheftræner. Vi har været og er fortsat rigtig glade for samarbejdet. Han er dedikeret, målrettet, vellidt i klubben og ikke mindst dygtig.

- Det viste han også i første sæson, hvor han førte holdet til DM-titlen. Det er derfor en stor trænerkapacitet, vi siger farvel til. Men samtidig har vi forståelse for Arons ønske om at flytte hjem med familien, siger Jan Larsen.

Træneren fortæller, at det ikke har været en nem beslutning at anmode om at få sin kontrakt ophævet et år inden dets udløb.

- Jeg har haft en fantastisk tid i Aalborg. På den anden side er det familien, der kommer i første række, og jeg er glad for at være kommet til enighed med klubben, siger han.

Træneren håber, at han kan slutte tiden i Danmark af med at få en medalje mere til samlingen.

Aalborg Håndbold ligger nummer fem i 888 Ligaen og er i sikker stil på vej mod en plads i slutspillet.

Klubben forventes at have afløseren for Aron Kristjánsson på plads snarest.