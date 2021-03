Mesterskabsspillet i Superligaen åbner med topbrag

Det bliver med et vaskeægte topbrag på menuen, når Superligaen går i gang igen efter pausen med landskampe.

I den første spillerunde i mesterskabsspillet, som svarer til spillerunde 23, er der et topbrag på programmet i den bedste danske fodboldrække.

FC Midtjylland skal hjemme møde Brøndby, der fører Superligaen. FCM har to point færre end Brøndby. De to tophold mødes på Brøndby Stadion 5. april.

Brøndby-anfører Andreas Maxsø forventer en lige kamp mod FCM, som vandt det seneste indbyrdes opgør med 1-0 i Herning.

- Det bliver godt at få sparket mesterskabsspillet i gang, og det bliver også fedt med en topkamp som den allerførste.

- Vi har spillet nogle tætte kampe mod FC Midtjylland, så vi glæder os alle sammen til at lægge ud med at skulle møde dem, siger Maxsø til klubbens hjemmeside.

Dagen forinden - søndag 4. april - tager AC Horsens imod OB i den første kamp efter pausen med landskampe. De to hold mødes i nedrykningsspillet.

Også FC Nordsjælland skal i aktion 4. april, når Farum-klubben tager imod AGF, der er nummer tre i ligaen.

FC København tager mandag 5. april imod Randers FC. Netop de to mandskaber mødte også hinanden i den sidste runde af grundspillet. Her vandt Randers med 2-1 hjemme over FCK, så københavnerne har revanche til gode.

AaB skal hjemme møde Sønderjyske mandag 5. april i nedrykningsspillet, mens Lyngby tirsdag tager imod Vejle i den sidste kamp i ligaen i runde 23.