Mesterlige nordmænd ydmyger Mourinhos Roma i kæmpesejr

Roma havde ellers vundet sine første to kampe i gruppen, men her gik det helt galt mod et hold, der også i mesterskabssæsonen sidste år demonstrerede, at det er i stand til at lave ekstremt mange mål.

Angrebstalentet Erik Botheim havde en stor aften med tre scoringer på rutinerede Rui Patrício, der vogtede målet for gæsterne.

Allerede efter 20 minutter anede man, hvilken vej vinden blæste på det fuldsatte Aspmyra stadion i Bodø.

Da havde Botheim og landsholdsspilleren Patrick Berg bragt hjemmeholdet foran med 2-0 mod et Roma-hold, der var ændret på en del pladser i forhold til idealopstillingen.

Carles Perez skabte nyt håb for gæsterne ved at reducere til 1-2, men i anden halvleg koksede det totalt for romerne.

Botheim gjorde det kort efter sidebyttet til 3-1, inden gæsterne gik fuldstændig i stå i de sidste 20 minutter.

Tre scoringer på ni minutter af Ola Solbakken, Amahl Pellegrino og Erik Botheim sørgede for de chokerende sejrscifre til det norske mesterhold.