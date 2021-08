Mester stempler ind med sejr i storkamp

Efter DM-triumfen i maj har en stribe profiler forladt klubben, og holdet har kæmpet for at finde det niveau, der skaffede guld.

I syvende forsøg i Superligaen - og niende forsøg i alt - lykkedes det Brøndby at tage sæsonens første sejr.

Søndag bragte en 2-0-sejr over FC Midtjylland det gode humør tilbage på Brøndby Stadion.

- Det betyder ekstremt meget for spillerne, og der var liv og glade dage nede i omklædningsrummet. Det er en kæmpe forløsning at få den her sejr - også inden landskampspausen, siger cheftræner Niels Frederiksen.

Hvis Brøndby-fans fik nervøse trækninger af kampens indledning, kan man ikke fortænke dem i det.

Der stod FC Midtjylland på det hele, og med lidt mere skarphed havde vicemestrene taget føringen på Brøndby Stadion.

Men en taktisk ændring var med til at ændre kampbilledet betragteligt.

Frederiksen skiftede forsvareren Anton Skipper ud, så holdet kunne spille i en 4-4-2-formation i stedet for 5-3-2.

Kort efter skabte Brøndby nogle store chancer, men først i anden halvleg udmøntede det sig i scoringer.

Midtbanespilleren Anis Slimane åbnede ballet med målet til 1-0, før topscoreren fra den forgangne sæson, Mikael Uhre, fordoblede værternes føring.

Med syv point ligger Brøndby nu på ottendepladsen i Superligaen, men holdet kan gå ind til landskampspausen med en stor portion tro på tingene.

- Sejren kan godt vende det for os, men det må heller ikke blive en sovepude, at vi leverede en god præstation i de sidste 70 minutter mod FCM. Men det burde give blod på tanden forud for næste kamp, siger Uhre.

Først 10. september skal Brøndby igen i kamp.

Rivalerne fra FC København kan med samme søde smag i munden se frem til en pause fra Superligaen.

Københavnernes sprudlende offensiv viste sig igen formstærk med fire fuldtræffere ude mod Vejle.

Cheftræner Jess Thorup kunne søndag konstatere, at femte sejr på stribe bragte holdet op på førstepladsen efter syv spillerunder.

- Det er det FCK-hold i min tid, som har spillet bedst, og som har været mest dominerede både offensivt og defensivt.

- Vi er begyndt at få hele paletten til at fungere, og det giver en god ro i maven, siger Thorup.

Nederlaget til FC Midtjylland betyder, at københavnerne har to point ned til midtjyderne.

AGF mere end snusede til sejren hjemme mod OB, men et mål i tillægstiden ødelagde aarhusianernes fest.

I fri position sparkede Moses Opondo bolden i nettet til 2-2, og dermed jagter AGF fortsat sin første sejr.

AaB og Silkeborg føjede hver tre point mere til samlingen, mens Sønderjyske og Viborg spillede 2-2.